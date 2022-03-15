近期在八點檔《機智校園生活》中，飾演訓導主任的曾莞婷與體育老師JR紀言愷上演的「紀米戀」引發許多話題，昨(14日)逢白色情人節，曾莞婷先是在臉書寫下：「今天下班之後老紀主動約我說明天有話跟我說，這一次應該不是像上次一樣誤會了對吧」，讓許多粉絲嗨翻。

曾莞婷在劇中飾演單戀JR紀言愷的訓導主任米蘭達，因體育老師紀旭誠，曾在大學時期陪伴她跑完8千公尺學校操場，兩人再次於哈福高中相遇，也讓母胎單身許久的米蘭達主任，也決定勇敢追愛，不斷製造機會和紀老師巧遇，為了能擦出兩人愛火。

曾莞婷、JR紀言愷戲裡戲外都有好感情，還互相提供美容妙招。（圖／經紀人提供）

但米蘭達卻屢屢被紀老師拒絕，编劇因而將米蘭達轉而發展其他新的姐弟戀，但不少觀眾卻依舊敲碗，希望可以讓兩人在一起，為了滿足粉絲的願望，在白色情人節前夕紀老師與米蘭達主任，就透過社群平台以空中傳情的方式，來滿足粉絲的願望，讓觀眾也能看到他們戲外的好感情。

曾莞婷先是在臉書寫下「今天下班之後老紀主動約我說明天有話跟我說，這一次應該不是像上次一樣誤會了對吧，也不是約錯了!!!等待的這一天終於來了」。而JR紀言愷也寫下：「這件事不能再拖了，今天一定要向主任徹底問清楚」，來滿足觀眾敲碗的「紀米戀」感情線。

很少人知道他們兩人私底下本來就是很好的朋友，前陣子天氣不穩定，JR紀言愷也會私下找女神曾莞婷討教保養祕訣，曾莞婷也推薦自己的愛用萃莞媄保養品後，就連拍戲現場的燈光師都大讚，兩人的好皮膚幫他們省下很多打燈的時間，紀言愷也表示「用過之後再也忘不了」，有趣互動也引發網友熱議。