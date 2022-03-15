台北市交通大隊警員石明謹因擔任球評遭移送懲戒，懲戒法院第一審認定，他在電視台擔任足球賽事評論員，賺車馬費等283萬多元，並領取足協出席費5400元，違反公務員不得兼職規定，判降1級改敘，罰款20萬，石不服提上訴，遭第二審駁回定讞。

46歲石明謹在台灣足球界享有盛名，但懲戒法院第一審調查發現，石未經服務機關許可，從2011至2018年間，擔任愛爾達電視台足球評論員，共出席190次，領車馬費283萬3850元，也擔任足協紀律委員，領出席費及交通費共5400元。

雖然石多次宣稱沒有違法兼差，但合議庭認為，《公務員服務法》規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，所謂「業務」只要以經常、持續的行為，做同一目的社會活動就是業務。

合議庭認定，石的違法行為讓民眾有公務員不專心公務，政府機關公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，判降1級改敘，罰款20萬元。