演藝圈資深美魔女楊繡惠，作風海派，是娛樂圈的大姐大，受到許多觀眾喜愛。今年56歲的她保養得宜，看起來仍十分美艷，身材維持的很好。近日她在社交平台上PO出大尺度照片，秀出全裸露背照，背上一堆紅痕，看起來相當嚇人，這張照片的意外亮點也引起網友討論。

藝人楊繡惠凌晨PO文提到「姐的內傷狠（很）嚴重。」，畫面中她拿著一條毛巾遮住前面的大片春光，全空上身出鏡，背部泛起整片紅色斑塊。而引人注意的是今年56歲的楊繡惠，身材仍舊苗條，不輸年輕小姐，若隱若現的南半球形狀堅挺，令粉絲鼻血狂流。

網友紛紛留言「保重 身材超好的」、「我只有看到好身材，流口水」、「夭壽，非常嚴重」、「我只看到很挺」、「我不小心多看幾眼了」、「姊身材火辣辣」。

由於昨天是白色情人節，楊繡惠在直播提到「老人家沒有在過那些」，似乎透露感情狀況仍是單身，直播中她才知道白色情人節是源自於日本，要告白的女方要在情人節送禮物，而收到禮物的對象要在白色情人節回禮，收到新知識的她直呼「還有這樣分喔？女生還要送禮物？那不要過了！」

直接反應相當爆笑，鏡頭外的楊媽媽也說「那這樣不要送！」。同時楊繡惠也透露自己保持身材的秘訣，她說一天盡量只吃一餐，減少進食吸收過多熱量，維持目前的好身材。