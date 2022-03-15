空軍志航基地1架幻象戰機因機械故障，昨(14日)在台東外海處失事墜海，飛行員黃重凱中校於高度2000呎跳傘後40分鐘內平安獲救。據了解，失事戰機昨天攜帶２枚短程魔法飛彈與２枚中程雲母飛彈進行戰鬥空中巡邏任務（ＣＡＰ）， 空軍上午已尋獲２０餘件殘骸，將在最短時間內進行打撈機體及飛彈下落。

幻象戰機副油箱殘骸在海上漂流。（圖／戴志揚翻攝）

昨天有13架共機侵擾台灣西南空域，雖然空軍強調，並未飛到台灣東部空域，中校飛官黃重凱執行的任務，並非針對共機，而是一般例行性戰訓任務，但本報掌握消息，該架戰機起飛當時是戰鬥空中巡邏掛載，攜帶２枚短程魔法飛彈與２枚雲母中程飛彈起飛。

昨天上午10時8分戰機從台東志航基地起飛，於11時5分返場過程中，以無線電回報機械故障，在11時26分時，於志航基地南面10浬彈射跳傘。

空軍隨即出動黑鷹直升機展開搜救，27分鐘後，於11時53分發現黃重凱，11時56分進行吊掛，在跳傘40分鐘後，於12時6分吊掛完成，黃重凱中校平安獲救。

上午海巡警艇陸續在附近太麻里外海找到大小20多件殘骸，全部交由空軍二聯隊人員帶回。

空軍督察長柳惠千少將表示，戰機有機械上的故障，但確切原因，空軍已組成專案小組調查，仍待飛官描述、打撈殘骸後，才能確定哪個系統故障。