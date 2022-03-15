消息面：

1.以白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪為首的美中代表團周一在羅馬進行長達7小時的馬拉松式協商，主要議題聚焦於美中競爭、俄烏衝突、中俄結盟、北韓局勢，以及中國在台海的挑釁作為等。與會高層表示，雙方進行坦承的對話，也表達將維繫開放溝通管道的意願。對於媒體報導俄羅斯要求中國提供軍事和經濟援助，美方與會高層透露，美國對中俄結盟深感關切，蘇利文在會中直接向楊潔篪表明北京的「特定作為」可能承擔一些潛在後果。

2.俄羅斯和烏克蘭代表團周一進行第四輪停火談判，但會後未宣布任何進展。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，因工作小組必須進行額外工作，且要闡明一些個別定義，俄烏談判已經「技術性地暫停」，將於周二繼續。

3.歐盟公布對俄羅斯的第四輪制裁，包括取消俄羅斯的最惠國待遇、禁止投資俄國油企、禁止俄國鋼鐵進口，以及限制對俄國的奢侈品和高檔車銷售等措施。這些措施與歐盟領袖上周五公布的峰會決議大致相同，之後將公布實施細節。

4.媒體報導，印度官員透露在俄羅斯同意大打折扣的情況下，莫迪政府有意進口更多俄國原油。印度八成石油仰賴進口，但過去僅有2%～3%的石油來自於俄羅斯。消息人士並表示，印度政府也希望從俄羅斯進口較便宜的化肥。印度財政部拒絕對此消息發表評論。

5.俄媒Interfax報導，俄國可能自周二起暫停大麥、小麥、玉米及黑麥出口，這項禁令將持續到6月底。受此消息影響，巴黎小麥期貨反彈走高。

6.紐約聯準銀行公布每月的消費者調查，結果顯示美國消費者對1年內的通膨預期升至6%，追平2021年11月創下的歷史高點，消費者對3年的通膨預期為3.8%。數據凸顯出俄烏戰爭帶動大宗商品價格飆漲對通膨造成的影響。

7.倫敦金屬交易所（LME）宣布周三（16日）恢復已暫停逾一周的鎳期貨交易。俄烏戰爭引發的供應疑慮帶動鎳價飆破每公噸10美元，迫使該交易所在3月8日暫停鎳合約交易。

8.市場觀望俄烏局勢以及美國聯準會與其他主要央行本周的政策決議，周一ICE美元指數尾盤微跌0.06%，報98.96，該指數在上周一度站上99.415，創下2020年5月來新高。美元兌日圓升值0.65%，報118.04日圓，仍守在5年高點（118.05日圓）附近。

9.市場預期俄烏和談將朝正面發展，在供應短缺疑慮緩解下，周一美國期油下跌6.32美元或5.8%，收在每桶103.01美元，創下2月28日以來最低價，盤中一度大跌8.75%，跌破100美元大關，報每桶99.76美元。布蘭特期油下跌5.77美元或5.1%，收在每桶106.90美元，跌破110美元大關，並創下3月1日以來新低價，盤中一度大跌8.15%，報103.49美元。

10.受升息預期帶動，周一美國公債殖利率創下2年半新高。指標10年期公債收益率達到2.144%，創下2019年7月以來新高。對升息最敏感的兩年期債息升至1.851%，創下2019年8月以來最高。市場普遍預期聯準會將在3月會議升息25個基點，今年最少升息6次。

11.鈀金一度大跌近17%，尾盤跌14.2%，報每盎司2,415.49美元。俄羅斯礦業巨頭Nornickel的最大股東表示，儘管物流面臨阻礙，但該集團仍設法找到了運送鈀金的替代路線。受升息預期和美國債息大漲影響，黃金期貨收跌1.2%，報每盎司1,960.80美元，連跌第2天。其他貴金屬方面，鉑金大跌3.6%，報每盎司1,040.29美元。銀價下跌2.7%，報每盎司25.11美元。