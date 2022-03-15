運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬鼠、兔、龍、馬、雞的人3月底前運氣不佳，要小心破財，提防遭人嫉妒、背後搞小動作，謹慎為上。

▍1.生肖鼠

屬鼠人正值「子卯相刑」運，做事恐遇到阻礙，與人易產生紛爭。做生意的不利於合作，多有不順，錢財會遭遇損耗。上班族口舌是非多，工作進度被迫拖延。遇到棘手的事情時要積極想辦法解決，逃避不一定躲得過，勇敢面對可能更快度過難關。

▍2.生肖兔

屬兔人有「梟神坐比」運，容易與身邊人產生摩擦，最不利經商。事業不順，壓力增大，一向自尊心極強的屬兔人會給自己設定很高的要求，但希望越大、失望越大，加上小人作祟，讓你非常疲憊，建議放鬆自己，從長計議。

▍3.生肖龍

屬龍人行「卯辰相害」運，人際關係緊張，背後想踩你一腳的人很多，辦事變得困難，易因小事與周圍的人起爭執，建議保持以往的低調。無論是事業上還是財運，都容易遇到一些波折，心態豁達一些，有些事情別往心裡去。

▍4.生肖馬

屬馬人正值「卯午相破」、「七殺坐梟」運，可能出現意外受傷的情況，須注意安全。財運下降，有虧空破財的風險，一定要更加謹慎。工作上也不太順利，容易出錯，錯失獎金，不要和上司起衝突，需保持以往的沉著冷靜。

▍5.生肖雞

屬雞人行「卯酉相衝」運，辦事不順，內心焦慮，導致身體狀況不佳，建議要注意養生，畢竟健康最重要。破財嚴重，出門不要攜帶貴重物品小心丟失，如有商務合作等重要事情，建議提前做好準備，要保守理財為宜，可減少損失。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】