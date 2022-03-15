鍾棠芝深夜在臉書發出聲明文。(取自Christina 糖汁臉書粉專)

網紅「四叉貓」劉宇昨(14日)在臉書PO文，爆料民眾黨副秘書長鄞楷謙遭女黨工指控性騷擾，並稱「這不是我第一次聽到民眾黨內部性騷擾的八卦了」，引發外界關注。對此，「女主角」民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝，昨深夜在臉書發出聲明文表示「今天有部分有心人士把我的文字扭曲成不是事實的內容了！我個人從頭到尾都不認為鄞副秘書長有對我任何性騷擾的言語及行為，所以『性騷擾』這個事情，不知道有些人是如何扭曲解讀！這點必須替他澄清！」

四叉貓臉書貼文。(取自四叉貓臉書)

鍾棠芝為民眾黨月曆「二月女郎」、民眾黨組織發展部網路組副組長，她在該篇聲明文談到，粉專的PO文幾乎大部分都是放個人生活，以及在辦公室有趣的事物居多，算是一個日常抒發心情的地方，有部分有心人士把文字扭曲成不是事實的內容了！「個人從頭到尾都不認為鄞副秘書長有對我任何性騷擾的言語及行為，所以『性騷擾』這個事情，不知道有些人是如何扭曲解讀！這點必須替他澄清！」

談到關於PO文內容的一部分，鍾棠芝表示，「講到如果不調去他的部門就要讓我離職以及超過20小時不能算加班費等等，他本人提出可以用別的方式來補，他當時沒有講的很完整。」

鍾棠芝表示，我原本想介紹一位友人到組織部工作，鄞副祕書長只是用開玩笑的方式說他只能二選一，因為中央黨部預算就這麼多，沒辦法聘用太多人員，當天說者無心，聽者有意，才出現了第一個誤會；後者鄞副秘書長所言的別種方式，就是可以用補休來換加班費的意思。這些事，我今天完整了解之後，其實純屬是彼此溝通上的誤會而已！希望各界可以暫緩鍵盤上的爭論」。

鍾棠芝進一步說明，「有關聽聞新任副秘書長對外放話說，我邀約他出去的事情。在我尚未完整查證消息之前，一陣憤怒之下就選擇PO文爭一個道理，但我忘記可以直接跟當事人求證有無這些事情。後來經過詢問才知道這並非事實。我很感謝各方朋友跟網友的關心，也謝謝鄞副秘書長在有誤會的情況下，仍然願意跟我好好解釋！」

最後，鍾棠芝表示，自己個性很直，鬧出這麼大的風波！真的很不好意思，還是想跟鄞副秘書長說聲抱歉！還莫名遭受到一堆人的攻擊！真是給您添麻煩了！「日後本人會更加謹言慎行！！把更多時間放在工作上！期許鄞副秘書長今年可以好好帶領組織部打贏選戰」。