中國爆發新一波疫情，包括深圳等多地進入封閉式管理，以及受到中概股與科技股持續大跌拖累，周二香港股市再度重挫，目前恆生指數暴跌677點或3.47%，報18854.79點，跌破19000點大關，稍早前一度下跌934點，並創下逾6年新低。國企股目前大跌4.05%，報6290.24點。

聯準會料將在美東時間周三會後宣布升息1碼以抑制高漲的通膨，受此影響，美國債息創下2年半新高，引發科技股與大型成長股賣壓，隔夜那斯達克指數大跌逾2%。

恆生科技股指數目前下挫5.71%，稍早前一度跌逾7%。成分股幾乎全軍覆沒，僅海爾智家小漲0.4%。現想汽車跌17%，跌幅最大。

騰訊下跌5.5%，其隔夜ADR大跌8.94%。該公司旗下微信支付違反人民銀行反洗錢等規定，恐將面臨創下記錄的罰款。

由中概股組成的金龍中國指數隔夜大跌11.73%，盤中一度跌12.55%。在美國下市的風險、中國政府的整改以及深圳封城防疫等利空消息帶來壓力，隔夜京東、百度、阿里巴巴ADR同步重挫，亦影響周一在香港掛牌的股價表現，目前京東跌7.67%、百度跌3.6%、阿里巴巴跌8.4%。