浙江長龍航空300名空服員近日在杭州進行亞運禮賓培訓，包括形體儀態、大型會場賽場保障流程等三個階段的13門課程。杭州2022年亞運會期間，該批空服員將提供空中客艙和地面場館禮賓服務。（中新社）

腿夾紙、頭頂書、背後由木棍支撐......為做好今年杭州亞運會禮賓服務，浙江長龍航空公司對空服員進行了禮儀培訓，組建一支300人的「紅粉軍團」。

《錢江晚報》報導，2019年10月16日，長龍航空與杭州2022年第19屆亞運會組委會簽署贊助協議，內容包括機票、宣傳、抵離禮賓服務等，正式成為航空客運服務唯一官方合作夥伴。

客艙部副總經理張曦瓊透露，目前，贊助協議裡10架彩繪飛機已噴塗完成並已執飛，另外2架計劃承擔亞運火炬運輸的飛機也已完成準備工作，現在的關鍵是如何提供高品質的禮賓服務。

張曦瓊表示，禮賓服務主要包括空中客艙服務和地面場館服務兩大塊，公司成立了亞運禮賓服務項目組和客艙服務專家工作組：「過去一年我們已經培訓15期，300人次，開展4期亞運禮賓人員，招募納新70人。儲備領隊60人、禮賓163人，共223名在飛空服員都在訓練中。」

浙江長龍航空300名空服員近日在杭州進行亞運禮賓培訓，包括形體儀態、大型會場賽場保障流程等三個階段的13門課程。杭州2022年亞運會期間，該批空服員將提供空中客艙和地面場館禮賓服務。（中新社）

長龍航空制定了亞運禮賓培訓「三個階段」13門課程。初階培訓包括人員形體訓練、儀態訓練、場合儀態；進階培訓包括管理團隊打造、大型會場保障流程、大型賽場保障流程、亞運禮賓服務英語等；而高階培訓則包括亞運村禮賓服務、大型賽事服務流程實操、中外文化差異、亞運禮賓服務英語口語等，每個階段會進行高強度訓練並嚴格考核。

空服員李倩倩說，良好的形體並非天生，而是通過正確的訓練來矯正身體骨骼和肌肉，看似簡單的站姿也非常考驗禮儀工作人員，要求兩膝之間無縫隙緊密貼合。

在形體訓練階段，一些小姐姐初次站立10分鐘都很吃力，但大家都很拚，課後利用休息時間不斷練習，後來漸漸可以堅持站立30分鐘，達到輕鬆併攏、四椎直立、核心收緊的最佳狀態。

儀態訓練也是一關。李倩倩說，「我們有些同事因為沒有舞蹈基礎，肢體協調性就不太好，就感覺訓練挺難的，後來就和舞蹈專業的同事一起搭配一起，利用週末一起強化練習，糾正動作，一遍遍地數拍子、找樂律。」

客艙部的韋譽茹等4人已經入駐亞組委率先開展工作。「2020年3月就去了，工作主要內容是負責公司贊助項與亞組委對接落實。這其中最難的是禮賓抵離服務現金等價物核價工作，共提交了5次材料，差不都花了兩年時間才搞定。」「兩年多的工作歷練，讓我成長了很多，組織協調能力、工作的嚴謹性和效率都學到了，我挺驕傲的。」

浙江長龍航空300名空服員近日在杭州進行亞運禮賓培訓，包括形體儀態、大型會場賽場保障流程等三個階段的13門課程。杭州2022年亞運會期間，該批空服員將提供空中客艙和地面場館禮賓服務。（中新社）