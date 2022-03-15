美國汽車大廠福特為了加速推進在歐洲市場的電動車計畫，周一（14日）宣布將在歐洲推出7款新型電動車。此外它還準備在德國設立一座電池組裝廠，以及在土耳其興建專門製造鎳電池的合資企業。

福特表示，它將於2024年推出3款電動乘用車與4款商用車，並希望能在2026年將銷售量衝高到60萬輛。

它指出，這項進軍歐洲計畫將有助該汽車公司在2026年實現全球電動車年銷量超過2百萬輛目標，並讓調整後的營運淨利率達到10％。