福特加速推進電動車計畫 2024年在歐洲將推7款新車 10:432022/03/15 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國汽車大廠福特為了加速推進在歐洲市場的電動車計畫，周一（14日）宣布將在歐洲推出7款新型電動車。此外它還準備在德國設立一座電池組裝廠，以及在土耳其興建專門製造鎳電池的合資企業。 福特表示，它將於2024年推出3款電動乘用車與4款商用車，並希望能在2026年將銷售量衝高到60萬輛。 它指出，這項進軍歐洲計畫將有助該汽車公司在2026年實現全球電動車年銷量超過2百萬輛目標，並讓調整後的營運淨利率達到10％。 歐洲成武器進口新熱點 過去5年成長居全球之冠 《電機股》羅昇投資BlueWalker 布局歐洲與兩岸綠能商機 #福特 #加速推進 #電動車計畫 #歐洲 #將推 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐盟端牛肉 提撥1.34兆拚當地半導體業 16:132022/03/14 財經 匯率期貨趨勢專欄－避險升溫 美元短線走強 04:102022/03/15 證券．權證 羅昇投資BlueWalker 布局歐洲與兩岸綠能商機 19:432022/03/14 財經 普丁恐掀第三次世界大戰！烏克蘭喊話把俄國踢出歐洲理事會 03:572022/03/15 國際 精確歐洲新廠投產 大單進補 04:102022/03/15 證券．權證 俄軍狂轟「巴黎鐵塔」! 烏國防部公布45秒驚悚畫面求設禁航區 20:012022/03/14 國際 制裁外溢效應擴大 外資續賣新興亞股 16:132022/03/14 財經 調停紛碰壁 歐洲盼中國扮和事佬 04:102022/03/15 焦點新聞 美藉俄烏危機 推進聯歐制華戰略 04:102022/03/15 焦點新聞 拜登傳擬訪歐商討烏俄局勢 白宮：尚未做出決定 08:082022/03/15 國際 拜登未來數週或將往訪歐洲 商討俄烏戰事 03:592022/03/15 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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