股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威公司股價周一盤中曾首度升抵50萬美元，反映該公司在俄烏危機與通膨升高環境下，利用防禦性股票求穩求勝的策略。

柏克夏A股周一收盤達每股493,785美元，漲幅0.81％。該股今年已強漲10％，大幅超越標準普爾500指數的下滑12％。

根據富比士雜誌統計，目前該公司市值約為7,310億美元，排名全美第六大企業。至於巴菲特在柏克夏的16.2％持股，也讓他以1,192億美元的財富名列全球第五大富豪。