柏克夏股價首度升抵50萬美元 10:432022/03/15 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威公司股價周一盤中曾首度升抵50萬美元，反映該公司在俄烏危機與通膨升高環境下，利用防禦性股票求穩求勝的策略。 柏克夏A股周一收盤達每股493,785美元，漲幅0.81％。該股今年已強漲10％，大幅超越標準普爾500指數的下滑12％。 根據富比士雜誌統計，目前該公司市值約為7,310億美元，排名全美第六大企業。至於巴菲特在柏克夏的16.2％持股，也讓他以1,192億美元的財富名列全球第五大富豪。 油價漲通膨升 央行「試算公式」首度曝光 亞馬遜股票1拆20 回購100億美元股票 #升抵 #萬美 #柏克夏 #億美 #首度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創新低！今年國中會考19.9萬人報名 首度跌破20萬 10:532022/03/13 生活 甲骨文上季雲端營收成長24％ 22:102022/03/11 財經 《釧兒》音樂劇台北登場 首度加入「飛人」特技吸睛 22:022022/03/11 娛樂 貝萊德在俄曝險 損失高達170億美元 10:422022/03/14 財經 軍援烏克蘭 美總統拜登授權再撥2億美元 06:382022/03/13 國際 巴菲特再加碼！西方石油成柏克夏第九大持股 20:242022/03/13 財經 搶升息 台新銀推美元定存最高年息2.6％ 12:092022/03/14 財經 擁有126年歷史 台南醫院首度建置醫美中心 16:112022/03/14 生活 「智」造宜居城市！2022智慧城市展首度移師高雄 15:192022/03/11 生活 2022桃園市長最新民調曝光 藍營這猛將竟沒上榜 21:272022/03/14 政治 美股基金轉流入88億美元 登全球股票吸金王 17:332022/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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