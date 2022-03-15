二尖瓣脫垂常被稱為「美人病」，以數據來看，每5位女性就有1人有二尖瓣脫垂的問題，尤其以身形瘦高的女生為高危險群之一，20～30歲的年輕女性最好發，女性患者是男性的2倍。患者一聽到自己常常喘不過氣、頭暈、心悸的原因是二尖瓣脫垂，都很擔心是不是心臟出了大問題，是否會像心肌梗塞般有猝死的危機？對此，桃園醫院心臟外科主任袁于婷醫師指出，絕大多數的二尖瓣脫垂病人不需要治療，每2〜3年定期追蹤檢查即可，日常生活沒有太大影響。但若出現心臟收縮功能變差，恐引發心律不整、中風、細菌性心內膜炎，就會有猝死的風險。

●甚麼是二尖瓣脫垂？胸痛、胸悶、心悸、頭暈要警覺

二尖瓣也稱為僧帽瓣，位於心臟的左心房和左心室的之間。二尖瓣的作用就像兩扇門，當左心室收縮時，二尖瓣的前後葉會關閉緊貼，防止已經進入左心室的血液回流至左心房；而當左心室舒張時，二尖瓣的前後葉會再打開，讓左心房的含氧新鮮血液得以進入左心室。

但二尖瓣脫垂患者，二尖瓣的瓣膜會變得較為肥厚以及鬆弛，以致於當左心室在收縮的時候，部分的二尖瓣膜會突出到左心房内，而形成二尖瓣脫垂。較嚴重者瓣膜無法緊閉，使得部分血液會在左心室收縮時逆流回到左心房，稱為二尖瓣閉鎖不全。

甚麼是二尖瓣脫垂？這些症狀要特別注意。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●二尖瓣脫垂可以治癒嗎？

一般來說，二尖瓣脫垂情形不嚴重或無症狀的患者，一般只需定期每2-3年追蹤即可，不一定要治療。 但如果已經出現不適症狀，並且影響到日常生活，可就醫接受乙型交感神經阻斷劑或鈣離子阻斷劑等藥物治療，緩解不舒服並盡量恢復正常作息。

醫師提醒，若是二尖瓣脫垂情況嚴重或合併程度不等的心律不整時，就需要進一步評估和治療，也有可能會以手術修補脫垂的瓣膜。

其他合併症還包括：嚴重二尖瓣閉鎖不全、感染性心内膜炎、血栓形成、暈厥、甚至心因性猝死，所幸這些合併症較少發生，不需過度擔心。但要特別提醒患者注意避免細菌感染，一旦有皮膚炎、感冒時，都不要輕忽；拔牙前也最好與醫師討論是否服用抗生素，以免演變為細菌性心內膜炎而危及生命。

●二尖瓣脫垂患者 日常少吃刺激性飲食

病情輕微的二尖瓣脫垂患者，可改變生活型態來減輕症狀。袁于婷醫師指出，壓力過大、情緒急遽波動、睡眠不足時，不舒服的症狀容易加重。因此平日就要保持睡眠充足、適度運動、學會紓壓，都有助緩減不適。

此外，飲食上最好避開刺激性食物，像是過辣、咖啡因、菸酒等要盡量避免。一般不嚴重患者盡量維持規律運動習慣，即使是走路等低強度活動，也有助於維持心臟的健康；但如果是中重度或合併其他慢性病者，最好與醫師討論運動強度與種類，以免對心臟負荷過重，引發危險。