新北市政府警察局蘆洲分局於111年3月15日假本分局4樓禮堂舉辦111年義警民防聯合常年任務訓練，為精進義警民防協勤技巧與法令知識，並強化協助犯罪預防、灌輸正確觀念、以確保執勤安全，進而擴大雲端社區警政宣導讓全民共同參與臉書推播聲量，並透過網路宣傳發揮最大效應。

新北市警察局長阿仁哥黃宗仁親臨訓練會場與義警民防弟兄博感情，其幽默逗趣獲得全體隊員如雷掌聲並貫穿整個禮堂，局長致詞即強調五力（守望相助、民防、義警、警友與志工）是警察最貼心夥伴，去(110)年本局協助防堵非洲豬瘟病毒疫情擴散，執行「平寧專案」成功壓制疫情，破獲六大矚目案件，獲服務奧斯卡(行政院第4屆政府服務獎)、交通奧斯卡三個第一(交通部金安獎)、治安奧斯卡(國家警光獎)團體及個人獎大小滿貫，以及四大民調六都第一等肯定，係全體同仁同心「抗疫除暴」的功勞。

發揮強韌的團隊戰力，完成不可能任務。此外，疫情期間民眾自主低度對外活動，轉向網路經濟行為，也造成詐騙案件增加，本局攔阻詐騙被害金額由109年8900萬，110年成長至2億餘元，攔阻詐欺能量已有顯著進步，新北警打詐決心不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪集團，守護民眾生命財產安全，新北警八千大軍仍須持續努力，想方設法持續精進，及提升車手的拘押率，並防制詐騙贓款遭提領，預防面透過臉書推播進行防詐宣導，強化民眾防詐免疫力，避免受害。

局長阿仁哥強調現在治安已經從我們警察陸地走向空中傳播，我們利用社群網站及line神功宣導，將各種反詐騙新手法訊息傳播到每一市民手中，強化全民防詐騙，希望義警民防弟兄幫忙宣傳，並可減少一分受騙，並開心與大家分享遠見雜誌、今周刊、經濟日報以及警政署治安滿意度2021年治安面向評比，新北市警勇奪六都第一名，及施政滿意度治安部份亦為六都第一，這是大家努力的成果。最後阿仁哥、民防大隊長吳建亨及義警大隊長陳汪全帶動唱與現場義警民防弟兄一齊合唱堅持、台灣英雄兩首歌，現場充滿歡樂及愉快，並展現堅強凝聚力，共同為新北市治安努力。

分局長張國哲表示：義警民防是警察工作好夥伴、也是警察靠山，經年累月為維護轄區治安、交通犧牲奉獻大家有目共睹，及貫徹局長理念雲端社區警政、第三方警政、以警力有限、民力無窮、並落實阿仁局長理念五力齊發（民防、義警、警友、志工、守望相助隊）期盼警民攜手合作、讓蘆洲、五股、八里等地區治安更平穩、交通更順暢，共同守護轄區治安，讓百姓生活皆能安居樂業。