桃清明節3條掃墓專車，免費提供服務。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃清明節3條掃墓專車，免費提供服務。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

清明節將至，為方便民眾祭祖掃墓，市府於楊梅、蘆竹區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，以減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加利用。

交通局長劉慶豐說，因應清明掃墓可能帶來人潮聚集及新型冠狀肺炎疫情，在各公墓、納骨塔或生命紀念園區等地採取人潮分流及疏散對策，並提早在三月份辦妥墓地、停車場之清整作業，讓民眾能夠提早掃墓，且有3個星期的周末假日彈性運用，分散掃墓人潮，開闢掃墓專車，計有蘆竹區「機捷山鼻站-興化路口-蘆竹生命紀念園區」、「山外路-興化路口-蘆竹生命紀念園區」及楊梅區「中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區」等3條路線。

蘆竹區於3月19日至4月5日間共8日逢六、日及例假日7時至14時發車，約10至15分鐘一班車，採固定站牌停靠方式服務掃墓民眾；楊梅區於4月2 日7時至14時約15至20分一班車，採隨招隨停方式服務掃墓民眾。

因應新冠肺炎及流感疫情防疫作為，接駁專車將確實遵守疾管署防疫指引，除加強服務人員健康管理及定期清潔、候車設施消毒工作，駕駛員、工作人員都會配戴口罩，請民眾搭乘接駁專車應戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手消毒雙手後，才能上車。

劉慶豐呼籲民眾，請多利用大眾運輸接駁以減少公墓周邊道路負荷，並配合警察局周邊管制措施有效紓解車潮，使掃墓的民眾可以順利抵達、平安返家。