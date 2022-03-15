菲律賓外交部14日召見中國駐菲大使黃溪連，就中國海軍艦艇「非法入侵與滯留」菲律賓水域要求中方說明。
菲國外交部聲明表示，1月29日至2月1日期間，中國海軍「東調級」（Dongdiao-class）電子偵察艦未經菲方許可進入其海域，並經過菲律賓庫約（Cuyo）群島及阿波島（Apo）附近。
菲律賓海軍隨即出動護衛艦尾隨觀察。聲明指出，儘管中方宣稱正在進行無害通過（innocent passage）」，但中國偵察艦並未迅速駛經菲國水域，而是在蘇祿海（Sulu Sea）滯留了3天。期間，菲國護衛艦多次要求中國偵察艦離開，但該艦依舊持續停留、「侵犯菲律賓主權」。
針對此事件，菲律賓外交部要求中國尊重菲律賓的領土和海洋管轄權，並遵守國際法，特別是《聯合國海洋法公約》的規定，還重申中國船隻禁止在未經允許的情況下擅自進入菲律賓水域。
中方尚未對此事件做出回應。
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