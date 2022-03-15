原油價格大跌、俄烏停火談判持續膠著，加上中國大陸疫情爆發，多重利空頻頻干擾下，台股今日一開盤即痛失5日線，隨後在台積電(2330)跌破今年低點、股王矽力-KY(6415)再殺跌停失守3000關，千金股個個臉綠之下，大型權值大軍幾乎全軍覆沒，大盤跌點快速放大逾300點，摜破萬七大關，盤面僅倚靠陽明(2609)挾高配息題材引領航空雙雄、台驊投控(2636)、東鹼(1708)等部分個股逆漲撐場。

分析師指出，最近台積電和聯發科成為外資的提款機，台股何時止跌要看台積電表現。台積電最近籌碼非常的亂，今日股價再創今年新低，但零股交易仍十分的火熱，依技術指標來看已進入超賣區，預期明日除息後有機會漸漸回穩，不過，除非外資回過頭來大幅買超，否則股價跌勢只有趨緩，不會大幅彈升的機會。

盤面上，台積電明天除息，棄息賣壓重，早盤最低探至558元，一度跌至去年10月5日大盤16162的位置；聯發科也是領先創去年11月低點的數字，矽力又跌停，跌破3000元大關，引發千金股震盪回測，旭隼(6409)、力旺(3529)等重挫5~6%，世芯-KY(3661)鎖跌停，痛失千金寶座；太陽能成為人氣指標，安集(6477)、達能(3686)等逆勢升，漲幅在1~3.5%不等。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，上周歐洲央行公布將於第三季結束購債的政策指引，相較市場預期鷹派，顯示歐洲央行在俄烏戰火之外，更憂心未來的通膨壓力。由於本周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）即將召開，歐洲央行的偏鷹態度恐加深市場對聯準會加息路徑的憂慮。

升息以外，張苡琤表示，外資上周賣壓強勁，加上俄羅斯戰事的經濟效應外溢影響擴大，建議投資人短線偏向保守，選股上以長線基本面穩健的趨勢股為主，例如半導體、電動車、及節能、儲能相關題材。