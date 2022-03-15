俄烏和談牽動市場情緒，商品行情及股、債都在這次戰疫中呈現豬羊變色。由台灣發行的ETF，今早多檔呈現震幅加劇，陸股大型股2倍槓桿ETF呈現重挫，跌幅逾1成；而美、陸股市反向ETF則趁勢大漲，漲幅逾5%。目前市場多空不明，非原型ETF出現短期的套利空間。

早盤重挫的ETF包括：中信中國50正2(00753L)、中信中國50(00752)、期元大S&P石油(00642U)、富邦上証正2(00633L)、台新MSCI中國(00703)、富邦恒生國企正2(00665L)。其中中信中國50正2(00753L)以及富邦恒生國企正2(00665L)跌幅都超過1成。中信中國50主要是追蹤MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index指數，主要投資香港掛牌之指數成分股，美國掛牌之指數成分股以及經主管機關核准之指數期貨。

而反向ETF如:元大滬深300反1(00638R)、富邦上証反1(00634R)期元大S&P原油反1(00673R)、富邦恒生國企反1(00666R)、泰中國A50反1(00656R)、FH香港反1(00651R)則漲幅都在5%以上。

今早阿里巴巴（09988）最新跌近9%，低見73.05元。騰訊（00700）跌近6%，低見305.2元。

法人提醒，對於陸股反向ETF的操作，需留意大陸本月召開的兩會會議內容，對房地產市場基本面有實質利多。今年中國經濟成長率目標為5.5%，是較高的標準。若要達成此目標，勢必需要推出更大規模的財政刺激政策，預期刺激力道會在下半年加大。中國國務院總理李克強在會後也表示，為了實現5.5%的經濟成長，必須有相關宏觀政策支撐。同時，去年中國槓桿率穩中有降，也為今年預留了政策空間。