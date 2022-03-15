綠界科技(6763)今天以760元掛牌上櫃，開盤以831元開出，漲幅9.3％，但隨即中籤賣壓湧現，加上大盤持續表現不佳，盤中最低來到762元，逼近承銷價。綠界科技2021年每股盈餘為21.42元，董事長林雪慧希望每年目標至少兩個資本額起跳，總經理黃華勇則指出，綠界未來三年將提升新產品的滲透率，他認為電商還是具有相當大的發展潛力，也是帶動綠界科技高成長的動能。

綠界科技在興櫃一度以1570元成為興櫃股王，昨天收盤接近900元的高價。在上櫃掛牌前，創下凍資金額史上第6大，逾1403億元資金搶申購，中籤率僅0.36％。受惠於近年電商商機的急速飛漲，綠界科技2020年稅後淨利為1.81億元，每股盈餘為14.11元，2021年稅後淨利為3.17億元，年增近75％，每股盈餘為21.42元。

綠界科技近年積極拓展全新業務，2022年更有四大方向，第一，強化深受中小型電商青睞的簡易式銷售型網站服務，更是成為公司在開發潛在客戶時的一大利器，綠界科技藉由開發新手也能輕易上手的便利型前台工具，有效達到整合AIO(All in One)全方位金流、物流、自動開立電子發票、報價系統及直播銷售系統的多項功能，讓無資訊串接能力潛在客戶族群也能夠迅速開立賣場。

第二，持續提供創新金流服務，例如推出「不定期不定額功能」協助店家拓展商品訂閱制市場，同時也開發「社群客服」、「揀貨單」、「行銷案型」及「Line 通知設定」等功能，以多功能的設計強化公司品牌的競爭力並提升顧客黏著度。

第三，配合政府政策，加強輔導商家數位轉型。為了維持市場占有率及開拓潛在市場機會，綠界科技也積極擴大與國際開店平台的行銷合作策略，並配合政府數位轉型政策持續扶持中小型商家，推動輔導零售業進行線下到線上轉型。為了強化B2B市場，同時也提供電子發票加值平台服務，並提供超過同業的巨量發票開立數量(20萬張/年)，及搭配POS收銀發票機等全整合發展策略，在短時間內擴大租用戶數，進而成為此產業領導平台。

第四，強化交易安全，隨著網路資安事件層出不窮，綠界也領先業界推出全新的3DS 2.0支付驗證服務，為信用卡提供交易更安全的環境，降低盜刷風險。另外綠界科技也輔導店家在銷售網站上放上綠界的LOGO，讓買家容易辨識、交易更加安心。

黃華勇認為，電子商務兩年前從15％的成長率快速成長到30％，預期3年後市場規模接近1兆。其實，近期有一些停滯是因為觀光及交通運輸業受疫情衝擊，旅行社、機票都停滯，交通運輸在電商佔有相當大的比重，一旦重啟觀光，加上周邊消費，電商爆發力是力道最強的產業。