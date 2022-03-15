一名秦姓男子三年前將在對岸大陸屬於極其珍稀、具有高收藏價值的「大藍天」郵票，委託另名吳姓男子鑑定和詢價事宜，雙方並議定若郵票為真品，吳男享1300萬元優先購買權，不料吳男竟偽造郵票加以調包，把假郵票還給秦男。刑事部分，吳男被依業務侵占罪判刑一年，台北地院民事庭再判決1300萬扣除吳男先前已付的80萬，他應給付剩下的1220萬元。可上訴

據調查，2019年6月13日，秦男和從事郵票交易的吳男簽約，受託處理秦男手上「大藍天」郵票。「大藍天」是中國大陸在文革時期所推出，以毛澤東為主角的一系列郵票，但因故從未正式發行，所以備顯珍貴，被譽為中國十大珍品郵票之一。

同年9月16日，吳男自秦男處取得郵票，卻私吞入己並彩色影印、自行穿打郵票齒孔加以複製，並將假郵票還給秦男。事跡敗露後，吳男辯稱，「大藍天」已用120萬元賣給其它收藏家，拿假郵票調包還給秦男只是想侵占賣郵票的價金，事後被秦男發現也還了80萬元。

但秦男主張，自己和吳男已簽訂協議書，約定若郵票鑑定為真品，吳享有1300萬元的優先購買權，但後來吳男侵占郵票，謊稱以80萬元賣出，即便已給付他80萬，但依照協議書，雙方已成立買賣契約，因此吳男仍有餘款1220萬元未給付。法官認定秦男因此造成1220萬元損害，吳男應依協議書內容履行，如數判賠。