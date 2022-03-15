桃園市政府就業職訓服務處為協助失(待)業勞工能盡早回歸職場，111年度持續辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場－失業者職業訓練，第1梯次將於3月至6月起陸續開課，包含技術職類、服務職類及其他職類共15班次，提供453個訓練機會，讓勞工有多元的選擇機會，適性學習並接軌就業。

111年開課班級包含韓式半永久定妝紋繡暨數位行銷實務班、商業剪髮設計培訓班、花藝空間設計與植物手工皂班、辦公室雲端軟體實務班、行政文書暨商業影像設計班、工業設計與3D列印整合實務班、製前資料處理助理人員培訓班、ERP企業與財務管理實務班、機車修護實務班、複合式餐飲實務班、平面設計與多媒體應用班、芳香精油與美容師培訓班、會計稅務人才培訓班、美甲美睫SPA美容班、新媒體影音後製行銷整合應用班，種類包括美容美髮、餐飲、行銷設計、文書作業及機車修護等類別的課程安排，提供民眾豐富學習之管道，期待結訓後拓展就業領域，與工作職場無縫接軌。

桃失業職訓開課，提供453個訓練機會。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處處長劉玉儀表示，為提供桃園勞工多元參訓機會，110年開辦班級達27個班次，並因應疫情採取遠距離教學方式，讓勞工在家也能安心學習，計有723人參訓，訓後就業率達70％以上。

劉玉儀還提到，經由專業的課程規劃，培養學員工作所須技能，訓後配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓學員都能適性就業。歡迎待業朋友把握111年職業訓練的機會，踴躍報名參加，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，另一般身分者補助80％費用。另符合相關規定資格者，可請領職業訓練生活津貼，歡迎有意願參訓的民眾自即日起可向各相關訓練單位辦理報名。

招生詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處( http：／／oes.tycg.gov.tw )、桃園工作職缺地圖( https：／／jobmap.tycg.gov.tw／ )、台灣就業通( http：／／www.taiwanjobs.gov.tw )或洽各訓練單位查詢。

桃失業職訓開課，提供453個訓練機會。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)