蔡英文總統期許中研院南部院區第二期工程「研究大樓（Ⅱ）及綜合大樓」工程順利於今年底前竣工。（洪榮志攝）

中央研究院南部院區15日舉行第二期工程「研究大樓（Ⅱ）及綜合大樓」上梁祈福儀式，蔡英文總統專程南下見證，並期許工程順利於今年底前竣工。中硏院院長廖俊智指出，南部院區將設置量子科技研究基地及海洋能專題研究中心，希望建構出台灣第1台自製的超導量子電腦，以及完成台灣周邊海域高解析度資料同化模式系統。

蔡英文致詞表示，南部院區第二棟研究大樓及綜合大樓預計今年底完工，另外一棟量子科技實驗大樓的興建計畫也在推動中，預期在2026年完成，未來中研院的人文社會團隊、量子科學團隊、環境變遷研究中心都會跟著進駐。南部院區將成為人文社會學界的田野基地，也會發展前瞻量子科學研究，協助政府打造「量子國家隊」，並成為去碳能源研究重要據點，為國家永續發展打下重要基礎。

蔡英文還指出，中研院是國家最高研究機構，也被賦予更高期待和責任，希望隨著南部院區的發展，結合沙崙智慧綠能科學城和南部科學園區能量，為為南台灣產業創新及轉型注入更多活力與動能。

廖俊智強調，中研院在量子科技已深耕數十年，包括超導量子元件、量子光電、量子密碼等，並已成立量子電腦及量子光電專題中心，將扮演量子國家隊的樞紐，聚集、培育和延攬頂尖量子研發團隊，連結國內學術研究能量，以及台灣在半導體與通訊產業的經驗，建構台灣第1台自製的超導量子電腦。

廖俊智認為，面對緊迫的全球氣候變遷危機，「海洋能」被視為重要的零碳能源選項，發電過程不會排放溫室氣體或汙染物。南部院區將成立國內首座「海洋能專題中心」，研究焦點包括調查台灣東南沿海黑潮主軸洋流發電潛能等，預計在未來5年完成台灣周邊海域高解析度資料同化模式系統的建置。

中研院說，南部院區基地面積約7.3公頃，開發方式採分階段進行，第一棟研究大樓、溫室與公共工程已於2020年竣工，農業生技專題中心已有團隊進駐。此次上梁的研究大樓（Ⅱ）及綜合大樓預計今年底前竣工，2023年完成設置量子實驗室，量子實驗大樓也將於今年年中發包。