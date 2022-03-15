侯友宜今出席建教合作活動。（王揚傑攝）

藝人納豆今年1月因頭痛就醫，診斷出腦壓過高且有出血情形，陸續動了2次腦部引流手術，昨天白色情人節納豆女友依依PO出和納豆的合照，外界則傳出納豆已由家人陪伴出院返家。

納豆舅舅、新北市長侯友宜今（15）日出席活動時，媒體詢問納豆現況，侯友宜說：「希望納豆早日康復，他還在復健當中。」