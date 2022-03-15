納豆出院返家了？侯友宜親回「15字」揭現況 10:552022/03/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳納豆已出院返家。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜今出席建教合作活動。（王揚傑攝） 藝人納豆今年1月因頭痛就醫，診斷出腦壓過高且有出血情形，陸續動了2次腦部引流手術，昨天白色情人節納豆女友依依PO出和納豆的合照，外界則傳出納豆已由家人陪伴出院返家。 納豆舅舅、新北市長侯友宜今（15）日出席活動時，媒體詢問納豆現況，侯友宜說：「希望納豆早日康復，他還在復健當中。」 江啟臣創辦基金會 侯友宜今到場打氣 侯友宜獻聲 重新發現新北29區 #依依 #腦壓 #納豆 #侯友宜 #出院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首個公辦民營室內滑板場 新店區亮相 04:102022/03/14 地方新聞 治安無名英雄大會師 侯友宜勉發揮正向力量守護人民 15:192022/03/14 社會 全台第一個公辦民營室內滑板場啟用 侯友宜替年輕選手加油 15:402022/03/13 生活 新北山海造林 年種4萬棵樹護生態 04:102022/03/13 地方新聞 幻象戰機墜海「全面停飛」空軍駁斥外傳緊急升空攔截共機 13:482022/03/14 政治 蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」 侯友宜重話批：政府無能 12:122022/03/12 政治 柯文哲宴請陸企高層 侯友宜：相信以國家人民利益考量 11:182022/03/15 政治 停電扯蔣家 侯友宜：政府無能 04:102022/03/13 政治要聞 重新發現新北29區 侯友宜邀市民了解新北過去與現在 15:272022/03/14 生活 蘇貞昌嘆後人不感恩還批評 網友炸鍋反酸這一句 11:352022/03/14 政治 趙少康公開換票聯盟運作模式 朱立倫：有證據就快檢舉 12:542022/03/12 政治 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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