據大陸國家衛健委今天（15日）消息，昨天（3月14日0—24時）新增確診病例3602例。其中境外輸入病例95例，本土病例3507例，細節如下：

吉林3076例，其中吉林市2601例、長春市460例、延邊朝鮮族自治州10例、四平市5例；

山東106例，其中青島市48例、濱州市19例、淄博市12例、威海市10例、濰坊市7例、德州市7例、日照市2例、煙台市1例；

陝西53例，其中寶雞市40例、西安市6例、漢中市4例、銅川市2例、咸陽市1例；

天津51例，其中武清區26例、濱海新區7例、河西區4例、南開區4例、紅橋區3例、西青區3例、津南區2例、寶坻區2例；

廣東48例，其中深圳市39例、東莞市9例；

福建33例，其中泉州市31例、廈門市2例；

浙江31例，其中嘉興市16例、衢州市14例、金華市1例；

遼寧24例，其中大連市9例、營口市8例、瀋陽市6例、阜新市1例；

江蘇20例，其中常州市15例、連雲港市3例、蘇州市2例；

河北13例，其中廊坊市5例、邯鄲市4例、滄州市4例；

重慶10例，其中沙坪壩區7例、渝北區1例、巴南區1例、永川區1例；

上海9例，其中閔行區3例、黃浦區2例、徐匯區1例、虹口區1例、浦東新區1例、松江區1例；

黑龍江7例，均在哈爾濱市；

甘肅7例，其中蘭州新區4例、蘭州市2例、白銀市1例；

北京6例，其中東城區2例、朝陽區2例、西城區1例、海淀區1例；

廣西4例，均在欽州市；

雲南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、紅河哈尼族彝族自治州1例；

貴州2例，均在遵義市；

安徽1例，在馬鞍山市；

河南1例，在永城市；

湖南1例，在長沙市。

此外，昨天大陸報告新增無症狀感染者1768例，其中境外輸入121例，本土1647例，細節如下：

吉林991例，其中吉林市979例、四平市5例、長春市3例、延邊朝鮮族自治州2例、梅河口市2例；

河北185例，其中廊坊市169例、滄州市16例；

上海130例，其中嘉定區24例、閔行區23例、浦東新區22例、黃浦區21例、徐匯區11例、

松江區9例、靜安區6例、金山區4例、虹口區3例、奉賢區3例、寶山區2例、長寧區1例、楊浦區1例；

山東107例，其中威海市43例、淄博市27例、青島市16例、濰坊市12例、德州市6例、濱州市2例、煙台市1例；

廣東68例，其中東莞市46例、深圳市21例、中山市1例；

福建30例，均在泉州市；

江蘇27例，其中連雲港市9例、蘇州市8例、常州市6例、揚州市2例、南京市1例、無錫市1例；

雲南24例，其中德宏傣族景頗族自治州18例、紅河哈尼族彝族自治州6例；

甘肅20例，其中蘭州市12例、白銀市6例、蘭州新區2例；

廣西19例，其中崇左市11例、欽州市5例、防城港市3例；

安徽11例，其中馬鞍山市9例、銅陵市1例、亳州市1例；

遼寧9例，其中大連市8例、營口市1例；

黑龍江8例，其中哈爾濱市7例、牡丹江市1例；

浙江7例，其中杭州市4例、衢州市2例、湖州市1例；

天津4例，其中武清區2例、西青區1例、濱海新區1例；

重慶2例，均在沙坪壩區；

四川2例，均在宜賓市；

貴州2例，均在遵義市；

江西1例，在宜春市；

★多地醫療隊馳援吉林

《北京日報》報導，吉林省疫情暴發以來，大陸全國各地紛紛伸出援手，派遣醫療隊乘坐包機前往吉林馳援抗疫。

昨天（3月14日）下午，來自黑龍江、遼寧、內蒙古、江西、河南的多支醫療隊共940名醫護人員、30台救援車抵達吉林市，這些醫療力量將補充到當地的方艙醫院、定點醫院和核酸檢測隊伍中。

根據疫情發展態勢，吉林省吉林市在已高效運轉收治患者的三所方艙醫院基礎上，緊急新建改建三所方艙醫院，共設有床位約1萬床。此外，第四方艙醫院3月14日投入使用，職教園區方艙醫院將於近日投入使用，高新北區方艙醫院也已於14日開工建設。

目前，吉林市還正在建設有6000個房間的隔離方艙，用於接收和隔離密接人員。

★吉林軍區出動民兵7000餘人次支援疫情防控

此外，據央視新聞消息，吉林省軍區組織民兵投入封控執勤、場地消殺、場所搭建、人員排查等任務中，累計出動民兵7000餘人次，全力支援地方疫情防控工作。