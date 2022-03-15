回股過往台灣太陽能發展歷程，光電系統建置在2018年開始大量蓬勃發展，爾後每年都能維持穩定成長率，也持續在全球太陽能市場當中名列前20大GW級的市場。

分析師陳君盈表示，從過去四年的系統商排名中統計出來，累計併網量前八大的系統商累積建置量都超過200MW。其中中租能源實質上為台灣太陽光電系統商的霸主，不論是年度新增量或是累積量均為業界之冠，每年的市占率都超過10％。

永鑫能源早先佈局的專案自2020年以後開始大量併網，成為第二位。韋能能源向來專做大型專案起家，名列第三。辰亞能源則是水上型系統商的代表者。而進金生、開陽與星能則是市場上少見多數以EPC為主的系統商。中興電工因為2021年受惠於台灣最大的地面型專案併網，名列前八名。

隨著進入2022年以後，整府主力推動漁電共生政策帶動許多新進廠商的加入，如三地集團與誠新綠能等，地面型專案還有仍在佈局當中的寶晶與森崴。2022年的系統商排名可望會再洗牌。