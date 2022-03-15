新天地（8940）餐飲集團投資佈局南台灣，旗下的頂級婚宴品牌「萊特薇庭」，即將進駐高雄最新的五星級酒店「承億酒店」，砸下近3億元重金打造的一站式婚宴體驗及宴會廳，預計今年6月開始接受宴會預訂、9月試營運，搶攻南台灣的住房及宴會市場商機。

不畏大盤暴跌，新天地15日開盤股價逆勢大漲逾8％、最高衝到14.40元；目前漲幅約在4％。

新天地表示，「萊特薇庭」為新天地與薇格精品旅館於2017年合資打造的頂級婚宴品牌，開幕後便成為台中頂級婚宴代名詞！雖然近2年營運受疫情衝擊、業績遭逢亂流，但隨著疫情趨穩及疫苗覆蓋率提升，防疫措施加速放寬，今年婚宴與工商宴席可望大幅反彈。

新天地進一步表示，集團持續尋找新一代宴會場館，終於在高雄「承億酒店」覓得挑高約7米、無梁柱遮蔽視野的完美宴會廳；萊特薇庭執行長鄔豐如則表示，高雄生活氛圍與台中截然不同，將以更細膩貼心的在地化婚顧服務，讓萊特薇庭驚豔高雄。