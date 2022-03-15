電動工具大廠錩泰去年因美國房地產及修繕市場需求熱絡，營收飆史上新高，獲利卻遭原物料及運費大漲所侵蝕，EPS從前年5.79元降至3.80元，仍創歷年獲利次高。董事會決議每股配發現金股利2.5元，現金配發率65.79％。錩泰今年營運目標是今年營收及獲利追求成長。

錩泰去年合併營收攀升至62.03億元，改寫歷史新高；營業毛利7.81億元、營業利益3.95億元、稅前淨利3.71億餘元、本期淨利2.99億餘元、EPS為3.80元。錩泰指出，錩泰去年反映原物料及運費飆漲而調漲報價，推升去年營收飆史上新高，但未十足反映原物料成本及運費漲幅，也未將新台幣兌美元匯率升值反映在售價，是去年獲利未與營收等幅成長的主因。

錩泰2月合併營收近3.83億元，年成長21.34％；前2月合併營收10.12億元，年增幅25.79％，雙雙改寫同期次高。

錩泰表示，美國是錩泰圓鋸機及桌上工具機等電動工具產品外銷最大市場，主要用在修繕DIY及建築專業，在手訂單維持1個月，客戶下單正常，未因Fed即將升息而放緩採購速度。