亞太電信數位門市持續貼近市場需求，提供多元彈性的資費方案，即日起推出「隨你選」4G上網吃到飽單門號方案，提供月租188、288、338和388級距，用戶可依照個人上網及語音通話需求，自由選擇最適合自己的方案。

這波4G上網吃到飽單門號方案中，只需月付388元，再送70分鐘網外/市話語音優惠，超過後每分鐘也只要2元，歡慶新資費上市及適逢白色情人節，即日起至3月31日，申辦就有機會抽中5200元全聯禮券。

亞太電信表示，自2019年起，數位門市相繼攜手萊爾富、全家便利商店，掀起電信業數位創新革命，首創最快10分鐘門號立即通的24小時電信服務，用戶於線上下單填妥資料後，前往超商即可驗證身分、購買並取得SIM卡，只要買一杯咖啡的時間就能完成門號開通，顛覆申辦門號必須前往電信門市的消費者行為。

目前已累積服務超過數十萬用戶，2019年透過超商驗證搭配購卡的用戶僅7%，在數位門市持續最佳化申辦流程及積極推廣下，短短2年內大幅躍升，截至2021年佔比已達40%，提供便捷交易環境及資安保障有目共睹，目前已結盟超過5300家萊爾富及全家便利商店，為消費者打造便利快捷的智慧生活。