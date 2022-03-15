中共中央外事辦主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文周一（14日）在羅馬舉行會晤，烏克蘭局勢、中美關係是重點議題。有官媒背景的微信公眾號「玉淵譚天」發文指出十個細節，從會晤時間、地點等方面，透出此次會晤更多訊息。

一、時間點

這次會晤是中美元首視頻會晤之後，兩國高層的首次線下交流。距離上一次線下會晤，已過去134天。1年前的3月，在安克雷奇舉行了中美高層戰略對話，是中方和拜登政府外交團隊的首次線下對話。

年份也值得注意。2022年是上海公報發表50周年。50年前，中美打破堅冰，開始走向關係正常化。

二、地點

從地理上看，義大利離中美兩國差不多遠；從關係上講，義大利是首個簽署「一帶一路」倡議的G7國家，同時也是美國長期的盟友和北約的創始成員。關於義大利的特殊性，中國社科院美國研究所研究員劉衛東指出，中美關係的穩定關乎義大利的安全與繁榮，義大利對中美沒有非常明確的偏向性。

關於羅馬還有個諺語—條條大路通羅馬。這也向外界傳遞訊號，不能僅停留在「談」上，更要落實好中美兩國元首會晤的共識。

三、蘇利文與拜登關係密切

蘇利文是美國總統國家安全事務助理，這一職位由總統直接任命，並且能通過在國安會的影響力，以特殊手段搞定棘手問題，影響決策。由此可見，蘇利文與拜登關係非常密切。

和業務很廣泛的國務卿相比，對於蘇利文來說，中國一直是其工作的一大焦點。原因是中國始終是美國認定的關乎自身國家安全的核心關切。

四、雙方從去年底開始聯繫此次會晤

關於此次會晤，中國外交部發言人透露一個細節：雙方從去年底開始聯繫此事，一直就會晤保持溝通。

五、會晤重點是落實中美元首會晤達成的重要共識

中國外交部說，重點是落實去年11月中美兩國元首視訊會晤達成的重要共識。

根據元首會晤的精神，美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。文章稱，遺憾的是，這些美方表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。美國，還是沒有擺正姿態。

六、美國稱中國「提前」知道俄羅斯「入侵」烏克蘭

會晤前一天，蘇利文受訪時說，中國「提前」知道俄羅斯「入侵」烏克蘭的消息。緊接著，CNN、《華盛頓郵報》等多家美媒放出「消息人士」爆料，內容如出一轍，說中國要「軍事援助」俄羅斯。文章稱，每次會晤前，美國總是預先設置議題，企圖給自己製造心理優勢。

七、中國的核心關切寸步不讓

中國在會晤中再次明確：任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞。中方還就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方嚴正立場，指出這些問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力幹涉，任何借此打壓中國的圖謀都將遭到失敗。

八、商界向美國貿易代表辦公室發出請求

在會晤前，約150家美國零售商向美國貿易代表辦公室發出請求，訴求是擴大對華企業和產品的關稅豁免範圍。

九、「競爭」關鍵詞

月初，拜登促兩院盡快通過一項旨在提高美國科技競爭力的法案，其中眾議院版本的名稱叫「2022年美國競爭法案」。法案目的是遏制和打壓中國。

中國已挑明不能以「競爭」來定義中美關係。不久前，拜登在任內首次正式國情咨文演講中提到，美國正在與中國和其他國家競爭，以贏得21世紀。

十、中方在解決俄烏問題的一貫立場

這次會晤，雙方還就烏克蘭、北韓、伊朗核、阿富汗等國際地區問題交換意見。

在中美會晤的同一天，俄烏雙方的第四輪談判正在進行。烏克蘭談判代表剛表示，俄烏正趨於就簽署全面和綜合協議達成妥協。

這次會晤中，中國也再次明確表示：中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談，盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。