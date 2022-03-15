大S前夫汪小菲（現改名：汪少菲）恢復單身後便傳出和小14歲女星張穎穎過從甚密，日前汪小菲終於出聲，除了祝福大S再婚能幸福，也點名對不起張穎穎。而張穎穎近來全面反擊，除了否認「知三當三（明知是小三還要當小三）」，還按讚網友批評汪小菲渣男的留言，透露了兩人分手的真實主因。

張穎穎上週五親上火線，寫下：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」。並回應網友自己絕不是小三，有人問：「那就和汪分手唄，很難嗎？」她回：「當然不難，我也看不上啊」，另有人反問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」，張穎穎又說：「當然不，所以我並不會選擇」，並強調傳聞若出軌要罰款的家規是假消息。

張穎穎點讚網友留言，暗示分手汪小菲主因。（圖／翻攝自微博）

隔天換汪小菲出聲回應，除了強調和大S是和平離婚，並連名帶姓說：「祝福徐熙媛幸福」，至於被瘋傳交往，甚至被拍到十指緊扣的張穎穎，汪小菲也說：「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。事情告一段落，謝謝大家的關心」，讓不少人猜想是汪小菲和張穎穎的分手宣言。

張穎穎點讚罵汪小菲渣男留言。（圖／翻攝自微博）

對此，張穎穎似乎仍不滿意，點讚了網友回應：「我覺得你沒必要沉迷於渣男，落下不好的口碑，你以為他會為你遮風避雨，其實，你現在的風雨都是他帶來的」，也按讚了另一個網友說：「不敢承認戀情的男人是沒有擔當的」，似乎暗示兩人分手主因跟男方不肯承認有關，其他粉絲也留言：「她讚這條，說明在一起？」、「她讚這一條，坐實了渣男」、「穎穎可以正大光明的愛，感覺這麼久你也沒啥黑料，條件也不錯！也算影視圈清流，我也在北京，希望有機會見到妳哦」。