俄羅斯盧布周一在莫斯科交易所小幅上揚。烏克蘭表示，已開始就俄羅斯停火、立即撤軍、安全保障等問題，展開「艱困」的談判。

在上周末的談判之後，俄烏雙方就解決雙方分歧的努力，做出了最樂觀評估。

在周一當地下午4點40分，盧布兌美元匯率上升1%，來到113盧布，高於開盤時的116.2。盧布兌歐元則下跌1.6%，來到122.9，盤中一度跌到125.7。

在境外交易平台，盧布兌美元一度升11%，來到112，與莫斯科的水準相當。在國際交易市場上，自從上周來到150盧布歷史紀錄以來，盧布兌美元匯率在清淡交易下，基本上保持在112至130之間。

俄羅斯央行已限制外匯交易，政府也採取了初步支援措施，協助穩定盧布匯率。

但是自從俄羅斯軍隊進入烏克蘭以來，盧布兌美元匯率仍下跌近30%。

俄羅斯央行在周一也在單日回購拍賣中為各銀行提供了2.1兆盧布(約183億美元)的流動性。央行還公布了匯率交易時間的延長，希望能涵蓋更多交易。

分析師曾警告，在一個流動性匱乏的市場，盧布前景極為不確定。

俄羅斯財政部周一表示，俄羅斯準備周三為兩個歐洲債券支付1.17億美元票面利息，並準備在西方制裁外匯交易下，以盧布進行支付。

俄羅斯財長Anton Siluanov最新在周一表示，在西方制裁凍結了俄國持有的美元和歐元資產之下，將開始動用外匯中的人民幣。