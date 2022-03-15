台東馬偕醫院公關蔡福松15日上午表示，黃重凱狀況良好，只是仍需觀察，病情與昨天相同，狀況穩定。（蔡旻妤攝）

從空軍台東志航基地起飛的戰機，近2年來有4架失事，飛行官均有啟動彈射跳傘，僅有幻象2000飛官黃重凱獲救平安；台東馬偕醫院15日上午表示，黃重凱狀況良好且穩定，只是仍需觀察。退休軍方人員則透露，「向馬丁貝克公司採購的Mk16彈射椅，救了飛行員一命」。

在飛官羅尚樺、潘穎諄2021年3月相繼殉職後，空軍當時宣布將採購馬丁貝克公司生產的「Mk16彈射椅」換裝於F-5型戰機，空軍強調，今年度將陸續完成其餘F-5戰機改裝作業，藉此提升整體飛行安全。

編號5261的F-5E戰機2020年10月29日上午7時許，從台東志航機起飛執行任務，不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，飛行官朱冠甍彈跳獲救，但送醫後仍宣告不治。

根據軍方調查，朱冠甍為保衛民眾，避開民宅延誤跳傘時機，英勇殉職。台東地檢署相驗結果顯示，朱冠甍頭部受創顱內出血，導致中樞神經休克死亡；另左眼、左胸凹陷，左手骨折，無法判斷是落海撞擊、或彈跳撞擊導致傷重死亡。

4架F-5E戰鬥機2021年3月22日從台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E空中擦撞墜海於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。根據空軍調查，4架編隊飛行，第2及第4架發生擦撞，2架飛行官潘穎諄和羅尚樺立即跳傘，羅尚樺遺體當晚尋獲，潘穎諄遺體4月18日在屏東南仁漁港礁岩尋獲，已經無法辨識。

檢察官相驗羅尚樺遺體，研判因彈跳導致頭部受創，顱內出血，終因中樞神經休克而死亡；同樣無法確定如何造成顱內出血，是落海前頭遭到重創、或落海重創。

台東馬偕醫院公關蔡福松15日上午表示，黃重凱家屬不願出面受訪，謝謝大家關心，同時也說黃重凱狀況良好，只是仍需觀察，病情與昨天相同，狀況穩定，最快明天就可以出院。

空軍表示，首具彈射椅已在去年底由外籍廠商來台換裝完畢，並已完成空中相關飛測後降落，測試情況良好；也強調今年度將陸續完成其餘F-5型戰機改裝作業，期能提升整體飛行安全，捍衛領空，守護家園。