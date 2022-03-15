搶春季國旅度假商機，瑞穗天合國際觀光酒店即日起至3月19日推出3月~6月春季指定日快閃優惠，透過官網訂房於指定的平旺日入住城堡精緻客房，享免費升等城堡溫馨家庭房，再送兩位12歲以下兒童免費，兩大兩小專案價12,999元，盡享一泊二食與酒店內各項設施無限暢玩，或在房內沉浸黃金湯的洗禮，專案房型數量有限售完為止。

春季指定日快閃優惠於3月15日上午10點官網開賣，至3月19日中午12:00截止，開放的訂房期間自3月16日至6月底，平日、旺日皆適用此次優惠，雙人指定日入住即可免費升等為家庭房兩大床，加送兩位12歲以下兒童免費，以超值的價格搶攻闔家出遊商機，專案包含芳泉百匯自助早餐、晚餐，享有金色水樂園、室內按摩水療區、旋轉滑水道、跑跑甩尾車與兒童超跑俱樂部等設施免費使用，每房贈送市集金幣，可至瑞穗市集、歐風市集選購喜愛的伴手禮。

專案房型除了城堡溫馨家庭房外，消費者也可選擇加價1,299元升等為房內設有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，兩大兩小專案價14,298元享受從酒店設施玩到房間內的度假體驗，針對喜愛牛排精緻主餐的客群則可加價1,999元，兩大兩小專案價14,998元，將房型升等為莊園溫馨家庭房，晚餐也提升為PRIME ONE牛排館，提供美國頂級肋眼牛、太巴塱咖啡春雞、台灣黑毛肩胛豬、市場季節鮮魚盤等主餐，以及繽紛豐富的自助甜點吧、沙拉吧。

如想要享受獨棟的私密度假體驗則可加價3,699元，兩大兩小專案價16,698元房型升等為格蘭雅緻別墅，獨棟的戶外庭院、專屬泳池，可以愜意享受花東縱谷群山環繞的綠意，入住格蘭別墅區晚餐同樣提升為PRIME ONE牛排館，此外房內提供免費Mini Bar、天成飯店集團獨家客製化的瑞穗柚香乖乖，以及桌遊道具可供闔家同樂。

季是瑞穗柚花盛開的季節，瑞穗天合國際觀光酒店搭配時令節氣推出了春暖柚香館內闖關活動，不論是集章、射箭、投籃、打棒球、快問快答，甚至是拍照打卡、積木挑戰等，只要闖關成功就可獲得天成文旅系列精美小禮、好物果乾等，讓全家人出遊同心協力創造美好旅遊回憶。