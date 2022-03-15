東陽（1319）自結2月合併稅前淨利6,065萬元，較去年同期成長94％；累計前二月合併稅前淨利1.81億元，每股稅前淨利0.30元，較去年同期成長22％。

東陽表示，2月即使受到春節假期長上班天數少影響，但受惠於AM（售後維修）汽車零件事業正值傳統旺季，以及去年基期偏低因素，因此2月繳出獲利大增的表現。

東陽總裁吳永祥指出，東陽OEM（車廠代工）、AM汽車零件事業部積極掌握電動車的潮流，加強輕量化的新技術、新工法、新產品的研發，穩固AM、OEM兩大汽車零件市場。