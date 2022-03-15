4年前派駐屏東加工出口區的丁姓員警，長期與同隊小隊長相處不睦，他竊錄監視畫面，把區內廠商贊助中秋烤肉的加菜金紅包，佯裝成小隊長收賄畫面，他還偽造自己與他人的車禍事故紀錄，最高法院依無故取得公務機關電腦的電磁紀錄等罪將他判囚2年4月定讞。

丁男是警政署保安警察第二總隊屏東小隊警員，且隨隊派駐屏東加工出口區，當時某公司欲贊助廠商協進會與屏東小隊聯合舉辦之中秋烤肉活動，該公司人員在2018年9月11日帶裝有5000元之紅包至屏東小隊交給小隊長，由其通知廠商協進會總幹事拿取紅包。

丁男在屏東小隊，輸入他人帳號、密碼登入隊上監視器主機電腦，取得交付加菜金紅包的監視器影像，由他的妻子薛姓女子交給第三人，希望對方將內容訴諸媒體，損害小隊長的名譽。丁男與薛女共同加重誹謗罪部分，各被判刑4月，可易罰金確定。

2019年1月24日上午10點，丁男駕駛警車執行巡邏勤務，與騎乘電動機車的劉姓騎士發生交通事故，他未依規定通報該事故，但因對方要向雇主請假，丁男竟在屏東小隊辦公室，利用公務電腦設備連結警政署網站，偽造交通事故資料轉交給劉使用。

屏東地方法院一審及高雄高分院二審都認定，丁男無故節錄電磁紀錄不利於小隊長的片段畫面，意圖散布於眾，重大損害對方，又行使偽造公文書，損害公文書之公信力，依無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪及偽造公文書罪判刑2年4月，上訴後，最高法院駁回確定。