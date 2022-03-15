今天（15日）是315國際消費者權益日。中國消費者協會今發布2022年「共促消費公平」消費維權年主題調查結果，調查數據顯示，日常消費中，大陸6成受訪者表示公平感知總體良好，但也有超6成受訪者曾遭遇不公平對待，受訪者對線上經營者的信任度低於實體店面經營者。

今年1月，中消協正式公佈2022年消費維權年主題為「共促消費公平」，圍繞年主題及消費者意見感受，中消協展開消費公平與消費環境感知調查活動，最終回收22765個有效樣本，覆蓋大陸各省市。

調查發現，約6成受訪者對消費資源、消費待遇和交易規則等議題的公平感知總體較好，但也有65％的受訪者表示曾遭遇被不公平對待的情況；從生產加工、市場流通、營銷宣傳、交易和售後服務等環節來看，32.5％的受訪者認為「營銷宣傳環節」最容易發生不公平現象，問題相對突出。近6成受訪者認為大陸消費市場中的定價機制和價格波動處於合理範圍，也有不少消費者對「醫藥及醫療用品」和「房產中介」服務價格表現敏感。多數消費者認為未來消費會越來越公平，但需警惕「經營者誠信意識差」、「消費信息不透明」等阻礙因素。

調查結果顯示，近7成受訪者對大陸消費環境總體表示放心，約6成受訪者對大陸網路經濟發展規範程度表示認可，但「消費者對線上企業經營者的信任度低於線下企業經營者」。超7成受訪者對過去一年來的消費監管力度與成效表示認可，近8成的受訪者認為相關工作展開以來消費環境變得更好了。

近年來，一系列消費問題、熱點話題引發大陸消費者的關注，高關注度消費議題包括：52.3％的受訪者表示對「主播薇婭偷逃稅被處罰13.41億」事件印象最深刻。

而從大陸消費者反應的最不滿意商品和服務類別來看，「保健品」和「中介服務」連續兩年居於首位。

此外，本次調查還針對大陸消費者行為特徵和情緒狀態進行調查。結果表明，消費者對目前生活狀況總體表示滿意，消費中的獲得感和幸福感較強，消費信心基本平穩，預計增加支出的比例穩步提升。78.6％的受訪者自認為消費相對理性，近三分之二受訪者對消費開支有規劃。但調查也發展，超4成受訪者表示消費存在焦慮情緒，45-64歲消費群體焦慮感相對最低；44.4％的受訪者認為「收入有限」是制約消費的最主要因素。