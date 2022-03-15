嗆朱立倫少蹭熱度 蘇貞昌再轟蔣萬安：猴子爬高才被看到紅屁股

針對與立委蔣萬安日前因停電問題互嗆，引發國民黨立法院黨團要求不得反質詢，行政院長蘇貞昌15日依舊態度強硬，表示他到立法院答詢是憲法規定，「我對於相關議事程序都是嚴以遵守，我們希望沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」。蘇此言一，再度引發網友議論，不少人都批蘇「說越多只越顯出是個氣量窄、格局低的」、「不去解決問題，只會打口水戰」、「政務官好大...水準是如此」。

蘇貞昌今表示，「我到立法院答詢是憲法規定，是立法院邀請，而立法院所訂的法律從沒有說不能反質詢這幾個字，只是說『答詢不能超出質詢範圍』。我對蔣萬安問電，我答電，他問承諾，所以我舉蔣中正前總統承諾要反攻大陸，做不到是空話的承諾，並沒有超出質詢範圍。我對於相關議事程序都是嚴以遵守，我們希望沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股。」

蘇貞昌今日的發言曝光後，立刻引發大批網友在《批踢踢》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有網友就說「停電還能這麼理直氣壯嗆人」、「行政院長的確是很高的位置」、「我不知道什麼反質詢啦，我只知道有人騙神」、「蘇這樣有點過頭了、太傲慢了吧」、「夭壽哦！這是我們的行政院長」、「好歹蔣萬安是人民選出來的立委」、「太失態了吧」。