跌倒撞傷頭千萬不能輕忽，神經外科醫師丁賢偉表示，之前他擔任住院醫師時，一名患者搭飛機遇到亂流，頭撞到天花板，送醫後意識清楚，沒有外傷或不舒服，患者當天回家休息，結果隔天就死了，最後確診死因是延遲性腦出血，提醒民眾在發生頭部撞傷的3天內及6周到3個月內是兩個延遲性腦出血的高風險期。

衛福部部立台北醫院神經外科醫師丁賢偉在電視節目《健康2.0》指出，當初這名搭機頭撞到天花板的患者，不僅沒有外傷也無任何不適，當天出院後隔天死亡，後來有再為死者做檢查，發現他腦中出現瀰漫性出血，屬於延遲性腦出血。

丁賢偉說，頭部撞傷後有兩個重要時間點不能忽視，第一個延遲性出血是在3天內，以及6周到3個月。不只撞到頭，有些病人吃阿斯匹靈或某些健康食品像是魚油等，都可能導致血管容易出血。

康寧醫院急診科醫師郭健中說，撞到頭快就醫這點是沒錯，但很多病人一來急診就要求做電腦斷層，好像做完電腦斷層就保證沒事一樣，其實這是「急診陷阱」，以為當下沒事就回家大吃大喝，最後發生延遲性腦出血，「在家死掉也不知道。」

丁賢偉表示，像是慢性硬腦膜下出血，一開始只會有一點點小出血，電腦斷層看不出來，也常在不知不覺中發生延遲性腦出血。

至於頭撞到後如何判斷要盡快就醫，郭健中舉5大症狀，包括曾短暫失去意識、嗜睡或很難叫醒、會頭痛、頭暈、嘔吐、手腳或嘴角抽搐、單側無力、瞳孔歪斜，就必須儘速到醫院檢查。