員警調閱大里區仁愛醫院周邊路口監視器，於當日下午2時39分許發現機車是林男獨自騎乘，隨後就無該機車行蹤影像紀錄，因而深信該機車一定還停在仁愛醫院附近。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市1名楊姓男子搭乘火車到外地後，驚覺自己機車鑰匙疑似忘記拔取，因而報警求助，員警到場協助查看，卻發現楊男的機車已妥善上鎖，反而是一旁的白色機車還掛著一串鑰匙，趕緊取下鑰匙代為保管。白色機車的陳姓車主2個小時後趕來派出所，聽聞這段經過也慶幸地說，幸好對方有報案，讓糊塗的他機車躲過失竊風險。

機車族一定有這樣的經驗，停車後忘了拔取機車鑰匙，或是辦完事突然找不到機車；台中市第三警分局立德派出所員警日前晚上8點多接獲楊姓民眾來電，稱自己稍早趕搭火車，機車鑰匙疑似忘記拔取，現人在外地無法趕回，擔心車輛失竊，拜託員警協助前往停放處查看，先代他保管鑰匙。

員警到場找到楊姓民眾的藍色機車，左看右看就是不見鑰匙，就連鑰匙孔的磁石鎖也都妥當上鎖，眼角餘光卻發現停放旁邊的白色機車，鑰匙孔反而掛有一串鑰匙，附近未見車主蹤影，趕緊取下鑰匙代為保管，並貼上叮嚀紙條，通知車主前往派出所領回。

30歲的陳姓男子過了2個小時返回機車停放處，才發現機車鑰匙忘記拔取，已被警方代為保管，得知自己機車免於宵小覬覦全因這場美麗的誤會，開心地表示：「幸好他有報案，剛剛好救到我！」對於員警主動協助也感到非常窩心，不斷向警方道謝。

無巧不巧近日霧峰警分局國光派出所也接獲一起機車失竊烏龍報案，一名61歲林姓男子報案稱其去大里區仁愛醫院就醫後，發現停放在醫院附近的白色重機車遺失不見了，警方獲報到場找尋機車未果，林男因家中有要事須先自行叫計程車搭乘返家。

受理員警不放棄調閱醫院周邊路口監視器，並再次到醫院附近由內往外擴展找尋目標，終於在離醫院約60公尺外一處空地上找到林男的機車，經檢查機車龍頭鎖還鎖閉無被破壞痕跡，警方電話聯絡林男到現場取車，林姓男子很不好意思跟員警說抱歉是自己一時糊塗記錯停放位置以為被偷了。

霧峰分局長李建興提醒，若愛車不見時，切勿慌張，應先穩定情緒，先檢查鑰匙是否還在身上，同時可至曾去過的地點查看，或請警方協助至附近調閱監視器確認停放位置；並呼籲大家，因機車鑰匙未拔而遭騎走機率甚大，故民眾停好車後，應鎖上龍頭鎖，並確認有將鑰匙拔起收好。