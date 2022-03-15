現年66歲的資深女星白冰冰，出道超過40年保養有佳，即使年過半百依然在舞台上充滿活力，並接下多個主持節目。而經常透過社群媒體與粉絲們互動、分享生活的她，日前曬出一張「上空」自拍照，引起網友熱烈討論。

白冰冰昨日上午於FB粉絲團上PO一張「上半身全裸」的照片，並發文表示「雖然已是大齡熟女，但是奉行活到老學到老的精神，近年來流行廣場舞，我看著同年美女們努力維持自身的精神與體態，特別寫了一首歌『快樂人生』」，接著透露她為了拍攝這首歌的MV，廣邀了一群快樂媽媽早上10點於林口運動公園一同拍攝，沒想到拍攝過程只有短短2個半小時，卻讓她在胸口曬出「心型」印記，讓白冰冰忍不住直呼 「看似溫暖的陽光，卻以春老虎的力道對待我，看看著曬出來的成績，哎呀呀」。

網友看到後也紛紛在底下留言「太陽公公頒獎冰冰姐一顆愛心，襯托冰冰姐太有愛了」、「好熱情的太陽，要記得防曬」、「曬出一顆美麗的愛心，好特別喔」、「記得擦蘆薈喔」、「您太有愛心了，太陽公公送您的愛啊」吸引網友熱烈討論。

事實上，白冰冰近日行程滿檔，除了忙著為新歌拍攝MV外，當天拍完後又立即前往林口參加公開活動，事後她也特別發文感謝當天辛苦的工作人員及來賓，展謝主持一姐的風範。