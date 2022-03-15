房市329檔期即將登場，房地產「代銷天王」愛山林（2540）在這波房市大多頭中，繼2020年營收翻倍大躍進、大成長之後，2021年也持續再登高，加上今年預計推出的指標大案傳出潛銷成績不錯的佳績，市場預期股利行情頗有期待空間，今（15）日開盤後股價持續「攻頂」，盤中一度站上94.9元～95元大關，再創史上新高！

愛山林在全台積極推案，同步布局代銷案和自建案之際，2021年業績表現搶眼，全年營收達53.25億元，年增率達11.46％；在獲利方面，前三季每股稅後盈餘已達2.83元，第四季單季營收達19.43億元，為去年全年單季最高，市場預期，全年每股獲利表現，可望續強。

在股利方面，甲山林集團董事長祝文宇自2013年，從宏國集團副董事長林鴻道手中接掌原名為金尚昌的愛山林經營權和股權，正式入主之後，經過持續打呆、彌補虧損並購地推案之後，自此每年都獲利，2020年度EPS創新高，達6.18元，當年度也首度配發股利，包括現金和股票共2元，盈餘配發率約32.8％，為最近22年以來，首度配發股利。

至於2021年度，愛山林營收和獲利表現持續亮眼，市場預期，股利政策值得期待。

今年愛山林在手推案量逾2千億元，至於329檔期和第一季，籌備推出的新案，遍及台北、新竹和高雄。

其中總銷逾百億級的指標大案，就包括總銷100億元的淡水「森原樹」、三重「都廳大院」第一期350億元、汐止「星野之森」100億元、基隆「新橫濱 」第二期100億元、新竹寶山造鎮案「宏道新竹帝寶」第一期300億元等五大案。