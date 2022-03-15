人氣AV女優波多野結衣，因為擁有修長火辣身材配上甜美嗓音，而被封為「暗黑林志玲」，她也因此多了許多「出國爭光」的機會，曾多次為了代言商品、出席活動等受邀來台，也因此在台灣格外具有知名度，而她最近跟人氣女優佳苗琉花合作推出「女女激情」新片，引發熱議，也因此之前波多野結衣跟林志玲道歉的事情，又被翻出來討論。

今年33歲的波多野結衣，在AV圈耕耘多年，因為神似女神林志玲出名，成為業界人氣數一數二的紅星，在台灣也很具知名度，但也因為如此，引起不少粉絲不滿，覺得波多野結衣的「暗黑林志玲」封號，有損志玲姊姊清新正面形象，波多野結衣因此飽受撻伐，她之後甚至為此道歉。

此事發生在2019年林志玲宣布登記結婚，對象還是日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，消息一出，包含藝人、粉絲都紛紛送上祝福，波多野結衣也不例外，一連發布5條動態，直呼「看到她結婚真的很開心！」，但她也在推特發文，吐露每每因撞臉而被問到林志玲時，不禁心想：「長得跟妳很像的人，竟是我這種人，真的非常抱歉」，內心很是愧疚，也因此對於林志玲覓得良人，更是打內心祝福。

而近年盛傳波多野結衣不紅了的傳聞，AV達人「一劍浣春秋」去年就貼出一張座談會照片並說明：「一個是作家、一個是藝人、一個是歌手，誰坐在C位？」，當時左側是紗倉真菜，右側是天使萌，波多野結衣則坐正中間，證明無論地位還是人氣，她仍是相當吃得開的。