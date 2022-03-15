新北市政府警察局鑑於傳統校園安全維護大多著重於校內及校園周邊，為協助維護及提供本市校園師生安全無虞學習環境，結合市政府相關局處、社區及學校等網絡資源，改變傳統思維，以預防犯罪概念深入社區，透過網路資源及青少年多元活動參與，降低少年被害及觸法事件發生，有效維護並確保校園安全。

少年隊邀請三多國民中學師生觀看棒球賽／新北市政府警察局提供

警察局自109年11月開始針對校內、校園周邊及社區治安等層面，建構全國首創「三層校園安全防護網」，將校內安全設為第一層安全防護網，成立「校安情資友善通報Line群組」，針對校、內外監視器角度是否正常、照明是否足夠及校園周邊發生之刑案，透過電子郵件通知校內師生加以知悉防範等作為，達到第一層安全防護，而校外周邊設為第二層安全防護網，定期製作更新校園周遭斑點圖、校園周邊學生租屋熱區，並增設巡邏箱、邀請周邊商家加入愛心商店，規劃愛心走廊、邀請學校及家長代表參加分局治安座談會，適時提出問題及改善，最後結合社區建構第三層安全防護網，聯合市政府相關單位，對於租屋場所實施安全檢核，機動調整巡邏時段，協助夜歸學生，建議商家鏡頭外拉等，強化社區安全網。

中信特攻隊首戰之日，少年隊邀請青少年一起前往觀看球賽／新北市政府警察局提供

警察局在強化校園安全，除對校內、校園周邊及社區治安等層面，建構全國首創「三層校園安全防護網」，成效良好外，在少年犯罪預防工作上各項評比執行上亦表現出色，在預防犯罪方面榮獲「110年國家警光獎績優警察人員徵選團體組預防犯罪類，第一名」，中輟生輔導方面，獲「教育部國民及學前教育署110年度輔導中輟生績優行政機關全國績優單位，同時入圍110年「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」健康城市獎-城市夥伴獎等。

少年防及少輔會，帶領學生觀看棒球賽／新北市政府警察局提供

新北市政府警察局表示，校園安全維護不只是保護校內學生，更希望將保護層面擴展，確保學生在校內、校外及所居住社區內都能有一個安心學習及居住安全的環境，讓學習更快樂與生活更放心。

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