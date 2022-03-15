國際貨幣基金（IMF）周一出具報告指出，因遭到俄羅斯入侵，烏克蘭今年經濟恐將萎縮10%，如果這場軍事衝突持續時間拉長，烏克蘭的前景可能加速惡化。

該報告預測烏克蘭的成長前景將比戰爭爆發前至少跌掉13.5個百分點，如果這場戰爭迅速化解，且烏克蘭能獲得大量援助，其2022年的國內生產毛額（GDP）估將下滑10%。

相較之下，當俄羅斯在2014年併吞烏克蘭克里米亞地區時，烏克蘭當年的GDP下滑6.6%、2015年GDP跌近10%。

這份報告是在該組織批准對烏克蘭提供14億美元緊急資金援助之前完成的。該報告指出，根據伊拉克、黎巴嫩等國家爆發戰爭時的真實經濟數據，烏克蘭的GDP最糟可能萎縮25%～35%。

烏克蘭2021年GDP成長3.2%，表現強勁，去年其穀物收成創下歷史新高，消費支出也相當穩健。

該報告指出，烏克蘭的外部資金缺口達到48億美元，其融資需求料將進一步增加，且受到戰爭影響，該國將需要大量額外的優惠融資。一名IMF官員透露，該組織正在建立一個信託基金工具，供捐助者向烏克蘭提供資源。

IMF官員表示，取決於這場衝突的程度，烏克蘭的經濟前景存在巨大的不確定性，而實體資本不斷流失及大量難民外流，可能導致該國經濟產值萎縮得更多、貿易流動可能崩潰以及稅收減少。