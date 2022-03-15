一名女網友表示，公司在北市內湖，薪水是43K，目前在基隆租屋，每天往返公司及租屋處要2個小時，若到台北租房，通勤時間可縮短到40分鐘，她試算台北房租加上交通費約為1萬4500，比住基隆多花6000元，她陷入兩難，網友則一面倒選台北，建議她可選擇房租較低的汐止，不僅能睡飽也能存錢。

原PO 13日於論壇《Dcard》指出，在北市內湖上班，月薪是43K，目前在基隆租屋，租金是6000元，她每天往返內湖、基隆通勤2小時，交通費2500元，總花費為8500元。

原PO說，若改在台北租屋，房租算1萬3000元，交通費則是1500元，通勤時間為40分鐘，總花費約1萬4500，比住基隆要多花6000元，她猶豫「要為了多存錢住基隆，每天花2小時通勤嗎？」

疑問曝光，多數網友都選擇台北，「我會選台北，但房屋租金我會選稍微低一點的汐止」、「我選台北，對我來說時間就是金錢，多餘的時間可以投資自己」、「選台北，交通部分可買北捷1280月票」、「選台北啊！妳不僅睡飽，還可創造更多有產值的事情，建議不要浪費時間」、「台北租房可以看汐止南港，或是鄰近區域，租金不用1萬」、「汐止稍微近一點，租金大概5000到6000上下」。

留言中也有人提出其他想法，「我選基隆，雖然多花時間通勤，但我也是覺得能省則省，台北光是吃和住每個月會嚇死妳」、「如果在基隆的租屋品質不錯，建議留在基隆，能省下這6000元很值得」。