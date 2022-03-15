「天琴計劃」首席科學家羅俊表示，中山大學「天琴一號」衛星近期已獲得全球重力場數據，這是大陸首次使用國產自主衛星測得全球重力場數據。該項技術之前一直為美國和德國所壟斷，也使得「天琴一號」讓大陸成為世界上第三個有能力自主探測全球重力場的國家。

據《光明日報》報導，地球重力場數據對國計民生具有重大戰略意義，能服務於大地測量、地球物理、油氣資源勘探、國防安全等領域，有助於應對全球氣候變化、防災減災等人類共同面臨的挑戰，是具有戰略價值的基礎數據。

據羅俊介紹，2020年8月7日，「天琴一號」展開約30小時的地球重力場應用試驗。期間「天琴一號」關鍵載荷全球導航衛星系統（GNSS）接收機和慣性傳感器同時開機，讓衛星飛行軌跡基本實現全球覆蓋。

針對獲得的數據，中山大學和華中科技大學「天琴計劃」團隊反覆分析並論證計算，獲得全球15階地球重力場模型、全球重力異常分佈網格圖、全球大地水準面高分佈網格圖，並於近期形成全球重力場數據科學報告，完成在軌測試總結評估。

但羅俊也說明，「天琴一號」此次重力場測量的精度不算高，此次結果更大的意義在於走通了利用低軌衛星反演全球重力場的數據處理全流程技術，為大陸後續的重力衛星計劃奠定堅實的技術基礎。