英飛凌科技（Infineon）推出全新採用PQFN 2x2 mm2封裝OptiMOS 5的25V和30V功率MOSFET產品系列，旨在為分立式功率MOSFET技術樹立全新的業界標準。這些新元件採用薄晶圓技術和創新的封裝，尺寸極小，卻具有顯著的性能優勢。OptiMOS 5的25V和30V功率MOSFET產品系列已針對伺服器、通訊、可攜式充電器和無線充電等SMPS應用中的同步整流進行了優化。這些功率MOSFET還可在無人機中，應用於小型無刷馬達的ESC（電子速度控制）模組。眾所周知，無人機通常需要尺寸小、重量輕的元件。

這些領先的功率MOSFET元件採用PQFN 2x2封裝，具備更高的功率密度、小巧的外形尺寸以及業界極低的導通電阻，能夠進一步降低能耗。2x2 mm2的小尺寸封裝，為PCB佈線提供了更高的靈活性。此外，該解決方案還具有出色的電氣性能，可進一步提高終端應用的功率密度，縮小外形尺寸。同時，系統溫度的降低、性能的提升，也讓熱管理變得更加輕鬆。這些特性有助於實現更精巧的客戶應用，充分節省空間、降低系統成本，打造易於設計的產品。