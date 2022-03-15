日立公司旗下數位基礎架構、資料管理與解決方案子公司Hitachi Vantara宣布多項新混合雲產品與服務，為私有雲與混合雲營運模式提供敏捷性、可擴充性與靈活性，以及Hitachi Vantara客戶專屬的可靠性與信賴感。

正確的雲端策略可以讓企業組織視需求存取各種資料處理、管理、分析與儲存應用程式，進而加速提供由資料驅動的使用體驗。然而，不同的操作模式、傳統基礎架構、雲端人才短缺以及安全性和合規性問題使得雲端環境越加複雜。不論客戶正處於雲端歷程的哪一個階段，Hitachi Vantara都能滿足他們的需求，並提供創新的雲端操作模式、世界級的效能以及彈性復原力。

Hitachi Vantara發布了新混合雲產品與服務。這是針對以資料為導向的企業所設計，能幫助他們自動化及簡化基礎架構和操作，以便在企業端、近雲架構和公有雲上充分發揮雲端操作模式的價值。

．Virtual Storage Software Block（VSS Block）是軟體定義的資料平台，能將虛擬儲存平台延伸至雲端原生應用程式。．VSP E1090次世代中階儲存陣列，提供新的虛擬儲存橫向擴充功能。．Hitachi Ops Center Clear Sight是由AI驅動的雲端管理工具，可透過簡易的雲端報告與分析功能支援日立虛擬儲存平台。．Hitachi Cloud Connect能提供近雲架構解決方案，並可與公有雲緊密整合，以擴展資料架構，進而支援公有雲服務領導廠商的雲端應用程式。．Unified Compute Platform RS是最新的超融合一站式雲端（cloud in a box）解決方案，同時也是我們的雲端資料保護軟體，可以保護混合雲操作模式中的資料。