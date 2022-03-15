來自外省市的醫療車隊冒著風雪，前往吉林協助抗疫。（中國青年報）

吉林省疫情防控正處於最關鍵時期。一方有難八方支援，大陸全國各地紛紛伸出援手，派遣醫療隊前往吉林，馳援吉林抗疫工作。14日共9架醫療包機陸續抵達長春龍嘉國際機場，雖然吉林這幾天仍在下雪，來自外省市的醫療隊依然冒著風雪，前往吉林協助抗疫。

★一天9趟包機抵達長春機場

據「@長春發佈」3月14日12時38分，搭載著內蒙古自治區88名醫護人員，2080公斤醫療物資的航班抵達長春龍嘉國際機場，拉開了大陸全國馳援吉林抗擊新冠疫情戰役的序幕。

14日共9架醫療包機陸續抵達長春龍嘉國際機場，來自湖南、江西、河南、內蒙古 等地，共計1014名醫療人員和2萬5000餘公斤抗疫物資相繼到達，並迅速馳援吉林省各地戰「疫」前線。

★風雪天支援，他們都來了

除了包機抵達外，不少地方的醫療隊開著負壓救護車，或者乘坐火車、大巴，帶著物資前往吉林。雖然華南等地已經入春，台灣的氣溫甚至可以穿上短袖，但吉林這幾天仍有大雪、局部甚至有暴雪，路上積雪路滑，來自外省市的醫療隊依然風雪無阻，前往吉林協助抗疫。