美國知名政治經濟學家法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）3月10日於《美國目的》（American Purpose）發表他對烏俄戰爭的10點預測，他直言，俄軍將直接戰敗，普丁政權也將因戰敗遭遇危機，普丁將無法倖免；他同時也希望台灣可以認知到要有自主作戰的能力，不要陷入失敗主義之中。

福山的10點預測:

1. 俄羅斯軍隊在烏克蘭將會徹底失敗。原因在於俄羅斯在入侵行動前假設，烏克蘭的親俄人士會對俄羅斯有利，而且在俄羅斯入侵後烏克蘭軍隊會立即投降，所以俄軍顯然是穿著制服去參加勝利閱兵的，而沒有攜帶額外的彈藥和糧食。

普丁也將大部分軍隊投入烏克蘭戰爭中，沒有後備力量可以繼續增援戰鬥。俄羅斯軍隊被困於烏克蘭的各個城市之外，俄軍將面臨的巨大的物資供應問題，以及烏克蘭不斷的襲擊。

2. 俄軍的崩潰將會是立即且災難性的，不會是在消耗戰中慢慢崩潰。俄軍將面臨進退兩難的窘境，士氣會慢慢低落。最嚴重的部分會是俄羅斯在烏克蘭北方的軍隊，南方的情況較好，但是一旦北方的士氣崩潰，南方也無法倖免。

3. 沒有任何的外交手段能結束戰爭，考量到烏克蘭與俄羅斯目前在戰爭中的損失，沒有雙方都可以接受的妥協條件。

4. 在這次戰爭中，聯合國安理會再次被證明是沒用的。唯一有幫助的是聯合國大會投票決議，誰是惡棍誰是共犯。

5. 拜登政府決定不在烏克蘭上空設置禁航區，以及不幫波蘭轉交米格戰機的決定是正確的，他們在情緒化的時刻中保持理性。最好的情況是能讓烏克蘭自行擊敗俄國，避免擴大戰事，並讓莫斯科沒有攻擊北約的藉口。而且米格戰機對烏克蘭軍隊並沒有多少幫助，最重要的是持續供應烏克蘭TB2、醫藥、通訊裝備等資源，並持續提供情報。福山認為，烏軍早已得到北約取得的情報支援。

6. 顯然，烏克蘭付出的代價非常巨大。但是大部分的損傷是火箭和火炮，而不是米格機或禁航區能阻止的，唯一能阻止這場屠殺的，就是在地面擊敗俄軍。

7. 普丁將無法從戰敗中卸責。他的統治合法性來自於他的強人形象，在暴露自身無能，又喪失說服力之後，他還剩下甚麼?

8. 這場入侵將嚴重打擊世界各地的民粹主義者，包含義大利前副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、法國極右派名嘴、總統參選人澤穆爾（Eric Zemmour）、法國極右派政治人物雷朋（Marine Le Pen）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban），當然還有美國前總統川普，這些人在俄羅斯入侵烏克蘭時都聲援普丁。這場戰事暴露出了這些人的威權特質。

9. 這場戰爭給了北京很好的借鑑。北京和俄羅斯一樣，在過去十年建立了看似高科技的軍事力量，但是並沒有實戰經驗。要是解放軍如攻台，同樣沒有指揮複雜空中作戰的能力。

10. 希望台灣看到烏克蘭人的表現，可以了解要有自主作戰的能力，並且恢復徵兵制，不要落入失敗主義之中。