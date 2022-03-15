貨攬業者台驊8日宣布配發現金股利13元，寫下歷史新高，但配發率43%卻低於過去10年的平均6成以上，引發股民反彈股價也出現下跌。此外，台驊昨（15日）晚宣布處分部分長榮、陽明持股，總獲利將近4億，使其再度成為話題中心，但有法人透露，台驊考慮在下半年將部分投資獲利，用來發放今年第二次股利，此事引起網友們熱烈討論，但不少人拿台驊董事長顏益財過去所說「一張不賣，奇蹟自來」反酸台驊，「一張不賣，一次賣2千張。」

ETtoday報導，台驊配發率低於市場預期，遭到外界批評太過小氣，但法人透露，台驊已考慮下半年將股票股票的已實現獲利，撥部分來發放今年第二次股利，而配發率之所以不如過去，則是因為去年業外獲利，多數為未實現獲利。

此事再度成為PTT論壇網友們的討論焦點，許多網友反而拿台驊董座顏益財去年曾說的「一張不賣，奇蹟自來」開酸，「考慮但不實踐」、「一張不賣，一次千張」、「一張不賣，價差自來」、「一張不賣，2000就賣」、「一張不買，一次賣2000張」、「學壞了？騙一次不夠？。」

儘管如此，還是有網友替台驊說話，「成本那麼低，當然賣阿，不然要等到回20塊的時候」、「都說是投資了，當然會賣股阿，你信那些口訣新聞才奇怪吧」、「投資當然要自己判斷阿，台驊已經發很多了，不要到處怪別人」、「不要太把大老闆的話當真，就這麼簡單。」

台驊控股公告顯示，自2021年12月28日至2022年3月14日期間，以126.29元處分2800張陽明海運持股，總交易金額3.53億，處分利益約1.39億元；另外，還以156.06元處分2205張長榮海運持股，總交易金額3.44億元，處分利益約2.41億元，累計獲利約3.8億元。